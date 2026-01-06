松竹は６日、歌舞伎座「壽初春大歌舞伎」（２５日千秋楽）夜の部「女殺油地獄（おんなごろしあぶらのじごく）」に小栗錦左衛門役で出演している松本白鸚が体調不良で休演すると発表した。同社は「大事を取って休演することになりました」と説明。この日の公演はダブルキャストで小栗錦左衛門役を勤めている中村東蔵が代役を勤めることになった。