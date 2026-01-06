最高値を更新した日経平均株価の終値を示すモニター＝6日午後、東京都港区の外為どっとコム6日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸した。終値は前日比685円28銭高の5万2518円08銭で、昨年10月31日以来、約2カ月ぶりに最高値を更新した。ベネズエラの資源開発に米企業が参加するとの期待感から、前日の米国市場で石油関連株が上昇。東京市場もこの流れを引き継いで石油元売りなど幅広い銘柄に買いが集まり、ほぼ全面高の