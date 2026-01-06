年頭記者会見する関経連の松本正義会長＝6日午後、大阪市北区関西経済連合会の松本正義会長は6日、大阪市内で年頭記者会見し、大阪・関西万博で高まった発信力や官民の一体感を生かして「大関西」の実現に全力を尽くすとの抱負を述べた。万博を一過性のイベントで終わらせず、イノベーションや広域観光、国際ビジネスの拠点として存在感を高める考えだ。会期中に披露した先端技術については「社会実装を官民が協力して推進する