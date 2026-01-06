俳優の鈴木福が6日、都内で映画「禍禍女（まがまがおんな）」（監督ゆりやんレトリィバァ、来月6日公開）全国行脚出発式に出席した。ゆりやんの実際の恋愛を基にした作品で、鈴木は過去の恋愛エピソードで、なんと「禍禍男になりそうだった」と明かした。「中学一年生の頃に小学5年生からずっと好きだった女の子に告白したら、“ちょっと待って、考えさせて”と言われた。こっちもちょっと期待して待った」と甘酸っぱい思い出