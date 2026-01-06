過去最高額の5億円あまりで競り落とされたマグロが日米友好に一役買いました。「すしざんまい」創業者の木村社長とあの有名なポーズを決めているのはアメリカのジョージ・グラス駐日大使です。木村社長は豊洲市場の初競りで過去最高額となる5億1030万円で競り落とした「一番マグロ」のにぎり寿司を携えて、5日、アメリカ大使館を訪れました。人生で最も高い「にぎり」を口にしたグラス大使は「最高の縁起物だ」と大満足で、木村社