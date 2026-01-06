スターバックスコーヒージャパンは、「凜と 玉露抹茶 フラペチーノ」を対象に、通常55円のアーモンドミルク変更カスタマイズを無料で試せるキャンペーン実施する。期間は1月5日から13日までの9日間。凜と 玉露抹茶 フラペチーノ 700円玉露抹茶フラペチーノの価格は700円。今回のカスタマイズでは、甘さを控えめに楽しみたい人や、玉露抹茶の風味をしっかり味わいたい人に向けた提案となっている。アーモンドミルクならではのすっき