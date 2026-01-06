DAY TO LIFEが展開するシュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年1月6日から、『ザクザク!スティックシュー』と『北海道ミルクバニラシュー』を期間限定で販売している。◆『ザクザク!スティックシュー』販売期間:2026年1月6日〜3月17日販売価格:270円(税込)販売店舗:全国のビアードパパ片手で持ちやすいスティック型のシュー生地に、カシューナッツやアーモンドを使用したクロッカン生地を乗せて焼き上げた、香ばしいザクザ