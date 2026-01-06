１２月２５日、空から見た西延高速鉄道の王家河特大橋。（ドローンから、銅川＝新華社記者／邢広利）【新華社銅川1月6日】中国陝西省銅川市に位置する全長1066メートルの王家河特大橋は、同省西安、延安両市を結ぶ西延高速鉄道の重要プロジェクトで、全線で最も径間が長く、最も高い橋となっている。主径間に248メートルの連続剛構とアーチを組み合わせた複合構造を採用しており、橋面から谷底までは105メートル。国内高