松竹は6日、「壽初春大歌舞伎」に出演している松本白鸚（83）が体調不良のため、この日の夜の部の公演を休演すると発表した。発表では「歌舞伎座『壽初春大歌舞伎』夜の部（※Aプロ）『女殺油地獄』（おんなごろしあぶらじごく）の小栗錦左衛門に出演しております松本白鸚ですが、体調不良のため、本日1月6日（火）（※Aプロ）の公演を休演し、下記の通り代役にて上演いたします」と報告した。小栗錦左衛門役は中村東蔵