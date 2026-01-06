お笑いコンビ「ジョイマン」の高木晋哉（45）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。弁当の写真が反響を呼んでいる。高木は「ここに味噌汁入れるんだ アナコンダ」と驚きを報告。唐揚げ、焼き魚、卵焼きなどのおかずの一角に、なぜか味噌汁が注がれた弁当の写真をアップした。この投稿にフォロワーからは「え？w」「白米どこ」「味噌汁途中で飲まれへん笑」「え？この状態でもらったの？」「こんなん初めてみた！こぼすや