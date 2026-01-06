６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比６８５円２８銭（１・３２％）高の５万２５１８円０８銭だった。２日連続で上昇し、昨年１０月３１日につけた従来の史上最高値（５万２４１１円３４銭）を約２か月ぶりに更新した。５日の米株式市場でダウ平均株価（３０種）が最高値を更新した流れを引き継ぎ、東京市場でも東証プライム銘柄の８割超が上昇した。米国が産油国ベネズエラに軍事作戦を展開し、ベ