12月初めのある日、北京市に住む王韜（ワン・タオ）さんは妻を勤務先まで送った後、飼い主の家まで行ってペットの世話をするペットシッターとしての1日を始めた。王さんはペットシッターになって5年目になるという。デリバリープラットフォーム・美団を見ると、2025年以降、「犬の散歩」や「猫のエサの世話」といった訪問サービスの検索回数が前年同期比で大幅に増加していた。都市別の検索回数トップ5は北京市、上海市、成都市、