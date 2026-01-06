中国物流購買連合会が1月5日に発表したところによると、2025年12月の中国コモディティ価格指数は前月比3．2％増の117．9に達し、8カ月連続して上昇し、2024年6月以来の最高伸び率を記録しました。同指数の推移状況から見ると、中国のコモディティ市場の景気レベルは回復しつつあり、市場の需給両面で改善が続き、企業の自信と市場への見通しが好転し、今年の経済が引き続き安定して好調に推移するために良い基礎を固めたとみられて