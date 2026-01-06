6日午前、長与町のJR長崎本線の踏切で、列車と普通乗用車が接触する事故がありました。 乗客の男性1人が病院に搬送されています。 事故があったのは、長与町のJR長崎本線「高田駅」と「道ノ尾駅」間にある元木踏切です。 6日午前11時頃、長崎発長与行きの普通列車と普通乗用車が接触しました。 JR九州によりますと、列車は非常ブレーキをかけたものの、間に合わずに接触。 列車には乗客・乗員あわせて20人が