静岡市駿河区にある静岡済生会総合病院は2025年12月22日、小児外来の一角に子ども達の遊び場「どうぶつたちの集まる木かげ」を開設しました。遊び場には、木々や動物たちをモチーフにした壁画があり、手で触れて楽しむなど五感を刺激する仕掛けがあります。また、壁に取り付けた玩具もあり、車いすやバギーに乗った子どもも遊べるよう工夫されています。 【写真を見る】待ち時間を笑顔に 静岡済生会総合病院と千葉大