1月6日未明、静岡県沼津市内の神社で、祠などの屋根についた銅板約80枚を剥がして盗んだ疑いで、74歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所、職業いずれも自称で静岡県富士市今泉に住む建設作業員の男（74）です。警察によりますと、男は6日午前1時半頃、沼津市原の神社で、祠の屋根などについた銅板約80枚を剥がして盗んだ疑いが持たれています。 近隣住民から「音が聞こえる。銅板を剥がしているんじゃない