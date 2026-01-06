午前10時18分ごろ、島根県と鳥取県で震度5強を観測する地震がありました。気象庁は、今後1週間程度、同程度の地震やさらに強い揺れに注意を呼びかけています。気象庁によりますと、午前10時18分ごろ、鳥取県と島根県で震度5強を観測する地震が発生しました。また、中国・四国地方の広い範囲で震度4を観測したほか、鳥取西部では長周期地震動の階級4を観測しています。階級4は長周期地震動の階級のなかでも最大で、高層階では立って