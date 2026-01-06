【谷口キヨコのごきげんSOLO！？ライフ】あけましておめでとうございます。元日に書いてます！あまりにも時の流れが早くて『新年』の本気のフレッシュな気持ちが、この『1月1日』じゃないと薄れてしまいそうで…。昨年の目標というか、願い・誓いは『体を大切にする』でした。おかげさまで大きな病気やけがをすることなく、風邪も引かず（まだ左腕は完璧には上がらへんけど（苦笑））、顎（がく）関節症とも付き合いながらな