ＢＴＳが３月２０日にアルバムリリースを控え、韓国公演芸術の頂点と言われる光化門の世宗（セジョン）文化会館をド派手に飾ったと６日、現地メディアのヘラルド経済などが報じた。記事によると、ＢＴＳの所属事務所・ＢＩＧＨＩＴＭＵＳＩＣはグループ名、５枚目のフルアルバムのロゴ、発売日を活用して世宗文化会館の野外階段を彩っているという。同社は「ＢＴＳは韓国から始まり、世界を舞台に活動するグループへと成長し