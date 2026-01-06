メジャー公式サイトのブルージェイズ番キーガン・マセソン記者が５日（日本時間６日）、岡本和真内野手（２９）を高く評価した。この日、マセソン記者は「トロント・スポーツ・ラッシュ」に出演。ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約した岡本とホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億２０００万円）で契約した村上宗隆内野手（２５）を比較した。同記者は「ホワイトソックスと契約した