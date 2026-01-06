カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は６日、この日午前に起きた島根・鳥取県の震度５強の地震を報じた。地震の専門家によると、今後危惧されるのは南海トラフ地震だという。「過去に鳥取地震というのが１９４３年にありまして、その次の年に東南海地震という南海トラフ沿いの巨大地震が起きた。そして南海地震が起きたというように、その時は日本海側の地震活動と南海トラフの地震活動が連動し