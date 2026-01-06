日本ＩＢＭ出身者では2人目 約３カ月にわたる代表幹事の空白期間が解消される。経済同友会の次期代表幹事に日本アイ・ビー・エム（IBM）社長の山口明夫氏（61）が就任する。 「非常に柔和だが、芯を持って腹を決めて発信する」─。代表幹事代行の岩井睦雄氏（JT会長）は山口氏を評する。同友会OBも「歴代・現在の副代表幹事の中でも、出身企業の規模感、年齢、これまでの言動から山口氏への期待感は大きかった」と