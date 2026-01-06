【通貨別まとめと見通し】ポンド円 先週のまとめ 先週のポンド円は12月中旬の207円台から始まった上昇トレンドが継続。12月22日の211円台到達後、年末にかけて210円～211円台での高値圏保ち合い（調整）となった。英国のインフレ率が下げ渋る中、イングランド銀行（BoE）による利下げ観測が後退。他の中央銀行と比較してタカ派的な姿勢が維持されたことで、ポンドは対円でも底堅く推移した。年末年始の薄商いの中、大き