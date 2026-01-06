18:00ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント開会挨拶 18:30チポローネECB理事、会議出席 22:00バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり） 22:30ミランFRB理事フォックス・ビジネス番組出演 ※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性 ※予定は変更されることがあります。