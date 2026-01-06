【通貨別まとめと見通し】ランド円 先週のまとめ 先週の南アランド円は12月初旬の9.10円付近から着実に値を切り上げ、現在は強い上昇トレンドの中にある。特に12月29日の安値9.32円から1月2日の終値9.51円にかけての反発が、上昇の勢いを決定づけた。2026年G20サミット（米国開催）からの南ア除外や援助停止を示唆するトランプ大統領の発言により、カントリーリスクが再認識された。南アが国際刑事裁判所（ICC）やパレス