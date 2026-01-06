テクニカルポイント ポンドドル、根強い上昇トレンド、２１日線がサポート水準 1.3634エンベロープ1%上限（10日間） 1.3582ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3555現値 1.349910日移動平均 1.3482一目均衡表・転換線 1.344521日移動平均 1.3386200日移動平均 1.3371一目均衡表・基準線 1.3370100日移動平均 1.3364エンベロープ1%下限（10日間） 1.3308ボリンジ