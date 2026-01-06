【これからの見通し】トランプ起因のドル買いは一服、ユーロドルは１．１７台に戻す ２０２６年は年初からドル高優勢に推移している。特に、トランプ政権がベネズエラ大統領を連行し、裁判にかける事態が地政学リスクによるドル買い反応を強めたことは記憶に新しい。市場では、コロンビアやメキシコへの波及、さらにデンマークの自治領であるグリーンランド保有などへの思惑でドル安全資産買いの連想が働い