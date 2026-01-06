５日、ハルビン氷雪大世界で打ち上げられた花火。（ドローンから、ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン1月6日】中国黒竜江省ハルビン市の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」で5日、「第42回中国・ハルビン国際氷雪祭り」が開幕した。中国初の氷と雪をテーマにした国際フェスティバルである同イベントは、今年で42回目となり、世界四大冬祭りの一つに数えられている。５日、ハルビン氷雪大世界で打ち上げられた