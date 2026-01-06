俳優の斎藤工、ゆりやんレトリィバァ監督が6日、東京・SHIBUYA CAST.で行われた自身の映画監督デビュー作『禍禍女（まがまがおんな）』（2月6日公開）の全国行脚出発式に参加した。【集合ショット】ド派手な“禍禍CAR”の前で笑顔を見せるゆりやんレトリィバァ＆斎藤工らゆりやんは「私は映画が本当に好きで、映画監督になりたいという夢をかなえていただいて、こんなに素晴らしい方々とご一緒させていただけたことを本当に感