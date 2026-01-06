恋愛感情や親近感を抱かせて金をだまし取る「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」の被害防止を呼びかける岐阜県警の音楽グループ「断絶」が、可児市の温浴施設「湯の華アイランド」でオリジナルの歌を披露し、来館者に詐欺被害防止を呼びかけた。断絶は、県警音楽隊の４人で結成したボーカルユニットで、昨年１０月にデビュー。犯人の匿名性をイメージさせるマスクを着用している。同アイランドでの活動は、ＳＮＳ型ロマンス詐欺の被害に