◇アフリカ選手権(日本時間6日、モロッコ)アフリカ王者を決めるアフリカ選手権はノックアウトステージが始まり、ラウンド16が行われています。ナイジェリアは試合開始2分でモザンビークのゴールネットを揺らしますが、VAR判定の結果オフサイドで無効に。攻撃のスイッチが入ったナイジェリアは前半だけで2点先制。後半2分でヴィクター・オシムヘン選手が自身2得点目をマークし、最終4-0で圧倒しました。エジプト対ベナンの対決は、0