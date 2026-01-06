日経平均株価が過去最高値を更新しました。きょうの東京株式市場で日経平均株価は、きのうより685円高い5万2518円で取引を終了。去年10月末につけた5万2411円を超えて最高値を更新しました。きのうのニューヨーク市場でダウ平均株価が過去最高値を更新した流れから、東京市場でも半導体関連株が上昇をけん引。また、アメリカ企業がベネズエラの石油インフラを立て直すとの期待感から、東京市場でも石油関連株が上昇するなど、ほぼ