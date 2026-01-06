大雪と倒木の影響で一部区間で運転を見合わせていた秋田内陸線は、全線で運転を再開しました。秋田内陸縦貫鉄道によりますと、秋田内陸線は倒木や大雪の影響で6日朝から一部区間で運転を見合わせていましたが、安全確認を終え運転を再開しました。今後も一部の列車に運休や遅れが発生する見通しです。