６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円４３銭前後と前日午後５時時点に比べ５４銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円４８銭前後と同２銭程度のユーロ高・円安で推移している。 前日のニューヨーク市場で米長期金利が低下したことが重荷となった。東京時間６日の午前中には国内の輸入企業によるドル買い観測があって、一時１ドル＝１５６円８０