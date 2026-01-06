６日の東京株式市場で、日経平均株価は前営業日比６８５円２８銭高の５万２５１８円０８銭で終えた。終値は１０月３１日の５万２４１１円３４銭を上回り、およそ２カ月ぶりに最高値を更新した。 出所：MINKABU PRESS