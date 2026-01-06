ジェフユナイテッド千葉は6日、FCティアモ枚方(JFL)へ期限付き移籍をしていたFW新明龍太(21)が契約満了となることを発表した。新明は千葉U-18から2023年にトップチーム昇格。2025年はFCティアモ枚方へ期限付き移籍し、JFLで23試合に出場した。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW新明龍太(しんみょう・りゅうた)■生年月日2004年5月1日(21歳)■出身地千葉県■身長/体重178cm/70kg■経歴蘇我SC-千葉U-15-千葉U-18-千