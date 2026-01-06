フリーモデルの谷内田結唯さんが5日に自身のインスタグラム(@yui_yachida)を更新し、RB大宮アルディージャのユニフォーム姿の写真を披露した。谷内田結唯さんは帝京長岡高出身MF谷内田哲平のいとこ。同選手は京都サンガF.C.、栃木SC、FC安養(韓国)でプレーしたのち、2025年に大宮へ加入し、同年12月にバリ・ユナイテッド(インドネシア)への完全移籍が発表された。大宮でプレーするいとこを応援していた谷内田結唯さんは、「