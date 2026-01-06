RB大宮アルディージャは6日、ヴィッセル神戸からDF尾崎優成(22)が育成型期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2026年6月30日まで。期間中に神戸と対戦する公式戦には出場できない。尾崎は神戸U-18から2022年にトップチームへ昇格し、2024年は愛媛FCに育成型期限付き移籍。2025年は同じく育成型期限付き移籍でブラウブリッツ秋田に所属し、J2リーグ戦13試合、ルヴァンカップ2試合、天皇杯3試合に出場した。以下、ク