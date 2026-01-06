ベガルタ仙台は6日、MF鎌田大夢(24)と2026シーズンの特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地を兄に持つ鎌田大夢は、昌平高から2020年に福島ユナイテッドFCへ入団。2022年に仙台へ完全移籍し、2024年から10番を背負っている。2025シーズンはJ2リーグ戦38試合に出場した。クラブ公式サイトを通じ、「今シーズンもこのクラブで戦う