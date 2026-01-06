ジェフユナイテッド千葉は6日、DF前貴之(32)と契約を更新し、2026シーズンもプレーすることが決まったと発表した。前は2025年にレノファ山口FCから加入。昨季J2リーグ戦では25試合に出場し、3位フィニッシュとJ1昇格プレーオフを制してのJ1復帰に貢献した。クラブ公式サイトを通じ、「来シーズンも千葉でプレーさせていただくことになりました。覚悟を持ってチームの為に闘います。よろしくお願いします」とコメントしている