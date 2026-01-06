6日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ155050 -24.7 46850 ２. 日経Ｄインバ 22626 -40.15355 ３. 純金信託 14972 -19.4 21300 ４. 楽天Ｗブル 13412 3.8 55540