今大会で104回を数え、昨年12月28日（日）に開幕、現在開催中の“冬の風物詩”全国高校サッカー選手権大会。1月12日（月・成人の日）に聖地・国立競技場より日本テレビ系で放送する決勝戦の出演者が決定！放送時間は14:00〜16:10（最大60分延長）。スペシャルゲストとして、サッカー日本代表の森保一監督が出演！今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップ2026で新しい景色を目指す日本代表の森保監督の目に映る“高校サッカーの魅