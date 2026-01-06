滋賀県内の警察署に所属する２０歳代の男性巡査長が昨年９月、京都府内で道交法違反（速度超過）容疑で摘発されていたことが滋賀県警への情報公開請求で分かった。県警は同１２月９日付で巡査長を所属長注意とした。県警監察官室によると、巡査長は昨年９月１５日の勤務時間外に京都府長岡京市の一般道で私用車を運転、時速５０キロの法定速度に対して同８７キロで走行した。県警には自ら申告し、「帰宅するため急いでいた」と