6日の東京株式市場で日経平均株価の終値は、52518円8銭で昨年10月31日以来、およそ2か月ぶりに最高値を更新しました。前日のニューヨーク株式市場でNYダウが史上最高値を更新したほか主要な株価指数が上昇しました。また、昨年から日本経済やAI・半導体関連株への期待感が高まっていることから買い注文が多く入ったということです。インベストラストの福永博之氏は「アメリカがベネズエラ攻撃したことで下落すると思われたが、日本