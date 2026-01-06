吉本興業所属のお笑いコンビ、ニッポンの社長のケツが5日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書新春！お年玉SP」（月曜午後11時59分）に出演。昨年結婚した妻がつえを突いて生活していると明かした。ケツは昨年のホワイトデーで妻のためにエアロバイクを購入。新婚旅行でハワイに行くにあたって妻がエアロバイクで体を絞ろうとしたという。「毎日1時間、こぎまって、腰いわしたんですよ。そっからつえで生活しだして。つえ、突か