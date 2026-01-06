2026年の年頭にあたり、ウイングアーク1st 代表取締役 社長執行役員CEO 田中潤氏は年頭所感として、以下を発表した。あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。昨年を振り返ると、生成AIの進化が、私たちの想定をはるかに超えるスピードで進み、 世界が変わるきっかけとなる一年だった、と感じています。それはもはや「人を支援する存在」という枠を超え、人の役割そのものを問い直す