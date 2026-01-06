米NVIDIAは1月6日（現地時間）、ゲーミングモニター向けの機能として、「G-SYNC Pulsar」を発表した。ターゲットは27型サイズの1440p/360Hzゲーミングモニター。「NVIDIA G-SYNC Pulsar」発表。モーションブラーをより抑制、環境光にあわせた自動調光機能もNVIDIAはモニターと同調して使うことで画面表示の品質を高める「G-SYNC」機能を提供しており、今回この新しいバージョンが発表されたという内容。昨今人気を集める主流の仕様