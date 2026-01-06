2026年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 1月6日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! いちごを贅沢に使用したロールケーキやチーズケーキ、食感にこだわったパンケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。ローソン2026年1月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか? 「プレミアムロールケーキ