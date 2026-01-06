hitomiが、インスタグラムにコンテンツカレンダーを投稿し、2026年3月28日に東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで開催するワンマンライブ＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞までの活動予定を発表した。その中で、2025年に30周年を記念して無料で行ったオンラインライブ＜Re:CONNECT＞を1日限定で再公開することに加え、新たにこれまでリリースしてきた6本のライブビデオを皆で一緒に楽しむオンラインイベント＜Re:LIVE＞の開催を発表した