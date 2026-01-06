巨人の吉川尚輝内野手が６日、ジャイアンツ球場で練習を行い、米大リーグのブルージェイズに入団が決まった岡本和真内野手を祝福した。岡本は巨人からポスティングでメジャー移籍を目指し、ブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９０億円）で契約合意。昨季あと一歩でワールドチャンピオンを逃したブルージェイズが新天地に決まった。吉川は「（岡本から）『球団、決まりました』って感じの連絡はきました」と明かし「う